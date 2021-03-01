Сервисный центр МВД в Счастье начнет свою работу в апреле

Мобильные сервисные центры МВД - это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД и предоставляют почти все те услуги, что и стационарные сервисные центры.

Отныне, мобильный сервисный центр МВД предоставлять услуги в городе Счастье. Недавно был подписан договор о предоставлении услуг. Многим людям трудно добираться до ближайшего стационарного сервисного центра МВД, а это около 80 км. Благодаря мобильному сервисному центру они смогут получить необходимые административные услуги не выезжая из своего города.

Услуги которые можно получить в сервисном центре МВД в Счастье:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Обслуживать граждан в МСЦ МВД два администратора и специалист Экспертной службы МВД.

Узнать график ближайших выездов мобильного сервисного центра МВД можно узнать на официальном сайте регионального сервисного центра РСЦ ГСЦ МВД в Луганской области.

Также, такая информация выкладывается на официальной странице в сети Facebook.

Также, услуги мобильной сервисного центра МВД предоставляются в пгт. Станица Луганская, пгт. Троицкое., Г. Кременная и пгт. Новопсков.