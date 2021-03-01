Красный крест обучает спасателей Луганской области нетехническому разминированию по международным стандартам

22-24 марта и 29-31 марта 2021 в Северодонецке проходит тренинг по нетехническому разминированию для 16 сотрудников Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Тренинг организован и проводится специалистами отдела Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Во время тренинга сотрудники ДСНС смогут узнать более о методиках распознавания взрывоопасных предметов и взрывоопасных угроз, анализа различных источников информации и картографированию. Познакомятся с государственными и международными стандартами и практиками нетехнического разминирования. Отдельный учебный блок посвящен вопросам безопасности при проведении работ.

В 2020 году команда МККК организовала 8 специализированных тренингов по противоминной деятельности. 144 пиротехнических эксперта прошли обучение в соответствии с Международными стандартами противоминной деятельности. Одновременно Красный крест предоставил соответствующие материалы и оборудование ДСНС в Донецкой и Луганской областях, а также Учебному центру Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины.

Такие тренинги являются одним из направлений деятельности МККК, направленной на минимизацию угроз, вызванных минами и взрывоопасными средствами.

За последние четыре года конфликта около 1000 человек были либо убиты, либо ранены в результате действия мин и других взрывоопасных средств. Около 100 из них - дети.

Наличие мин часто препятствует повседневной деятельности жителей прифронтовых зон Луганской и Донецкой областей и в первую очередь ограничивает свободное передвижение, сельскохозяйственную деятельность (выпас скота, земледелие и т.д.), а также препятствует заготовке древесины для отопления.

МККК непосредственно не участвует в деятельности по разминированию его роль Украине, как и в большинстве стран, пострадавших от мин во всем мире, заключается в продвижении безопасного поведения и сообщении о рисках, оказании помощи пострадавшим в получении медицинской помощи и средств к существованию, напоминание власти об их обязательствах по международному гуманитарному праву, поддержка развития существующей в стране структуры противоминной деятельности, а также сотрудничество с партнерами, специализирующихся на проведении противоминных действий.

В рамках этой деятельности, в частности в 2020 году установлено 6634 предупредительных знака по обе стороны от линии разграничения; структурам, которые отвечают за маркировку опасных зон, передавалась маркировочная лента и другие расходные материалы; совместно с инструкторами Общества Красного Креста Украины мы охватили 17880 людей различными сообщениями о минной безопасности; при поддержке МККК создано 17 безопасных игровых зон для детей в общинах вдоль линии соприкосновения.