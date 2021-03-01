В Луганской области украли 5 млн гривень на строительстве парка и детского дома

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент коммерческой структуры на присвоении 5 млн гривень бюджетных средств. Деньги предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха.

Оперативники спецслужбы установили, что из областного бюджета были выделены средства на строительство в Белолуцке детского дома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парке отдыха. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в тень при помощи ряда фиктивных коммерческих структур.

Инициированная СБУ проверка показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн гривень. В настоящее время дальнейшее финансирование объектов заблокировано.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном. Во время следственных действий изъято:

- более 2,2 миллиона гривень, незаконно полученных от сделки;

- финансовую документацию;

- электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.