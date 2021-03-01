В Луганской области за воскресенье лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-19

За воскресенье в Луганской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-19 в области.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 18, Рубежное - 5, Кременской район - 2, Попаснянский - 2, Сватовский - 1, Станично-Луганский - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 17 027 людей.

Из них выздоровели - 14843 человек; лечатся - 1667 (357 - стационарно, 1310 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 37,3 (при пороговом 60).

За время распространения коронавируса в Луганской области от осложнений COVID-19 умерли 517 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 марта (09:00) в Украине 1 652 409 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 32 132 летальных, 1 303 500 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 8346 новых случаев; летальных - 178; осуществлено 39732 тестирования; выздоровели 2875 человек.