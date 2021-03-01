В Луганской области обнаружили 2 тайника с боеприпасами и артиллерийскими снарядами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два схрона с оружием участников незаконных вооруженных формирований.

Среди изъятого: 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена (взрывчатое вещество повышенной мощности).

Эти боеприпасы находились в подземном тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине.

В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли:

более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;

два взрывателя;

3 гранаты Ф-1;

гранату ВОГ-17;

более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

По оперативным данным, обнаружены тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году.