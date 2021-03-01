В Счастье 30-31 марта проведут антитеррористические учения

В Луганской области 30-31 марта в городе Счастье при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Тренировку проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы: