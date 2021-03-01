В оккупированном Луганске продлили каникулы из-за COVID-19

В оккупированном российскими террористами Луганске приняли решение о продлении школьных каникул до 3 апреля 2021 года.

Решение принято на основании критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом и другими простудными заболеваниями.

В результате принятого решения весенние школьные каникулы продлены с 29.03.21 по 03.04.2021 включительно.

Во время каникул планируется провести заключительную дезинфекцию во всех помещениях детских общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, дезинфектантами.

Кроме того, в Луганске оккупанты усиливают контроль соблюдения противоэпидемического режима, особенно в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте.