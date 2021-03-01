В Североднецке фигурант коррупционного скандала сбежал в РФ оставив 300 тыс гривень залога государству

Бывший депутат Северодонецкого горсовета скрылся от суда. В результате более 300 тысяч гривень залога возвращено в доход государства.

По результатам рассмотрения ходатайства Луганской областной прокуратуры судом принято решение о возвращении в доход государства залога в сумме 307 тысяч 360 гривен, выбранной в качестве меры пресечения одному из участников преступной группировки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, суд согласился с позицией прокурора, поскольку после внесения залога и освобождения подозреваемого из-под стражи, он на судебные заседания не явился и, по информации Государственной пограничной службы Украины, в декабре 2019 года пересек государственную границу Украины в направлении Российской Федерации. В настоящее время фигурант находится в розыске.

По данным следствия, обвиняемый входил в организованную преступную группу, которая завладела бюджетными средствами в сумме свыше 1,3 миллиона гривен при капитальном ремонте кровель 22 объектов на территории города Северодонецк - трех общеобразовательных школ, детско-юношеской спортивной школы, административного здания Ледового дворца спорта и 17 жилых многоквартирных домов.

Преступную группировку возглавил бывший депутат Северодонецкого городского совета. Во время выполнения подрядных работ в течение 2016 года указанные лица, используя фиктивное предприятие, завысили стоимость использованных материалов в среднем на 50% по сравнению с рыночной ценой.