В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки

В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за суткиВчера, 09:37
28 марта в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета.
В Донецкой области возле населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье российские боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи поселков Южного и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм
В направлении населенного пункта Луганское врагом было произведено дистанционное минирование позиций украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.
Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.
По состоянию на 7 часов утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе Светлодарска.