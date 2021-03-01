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28 марта Украина переходит на «летнее время» и будет вставать раньше

Сегодня, 12:16 citynews.net.ua | Напечатать

На прошлой неделе депутаты Верховной Рады не поддержали отказ от сезонного перевода стрелок раз в полгода.
До осени в Украине будет действовать «летнее время», которое считается стандартным для этого региона, — UTC+3 по международной шкале, и «зимнее» — UTC+2.
Перевод стрелок в нашей стране осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2021 году 28 марта украинцы переведут часы на час вперед и будут вставать на час раньше.
Обычно положительный эффект перевода стрелок объясняют экономическими преимуществами.

Но в то же время Украина расположена, фактически, в двух часовых поясах. И считать по центральной части - например Киеву, не совсем правильно.

Если остаться на зимнем времени, то в восточных областях будет наступать слишком ранний рассвет в летнее время - в июле солнце будет восходить в 2.52 ночи. А заходить - в 19.12.

А в западных областях летом, даже с переводом стрелок, темнеет только после 22:00.
Сторонники перевода любят говорить об экономии электроэнергии, но кроме экономических факторов, есть еще и социальные.
Переход на летнее время позволяет людям лучше использовать «светлые» часы дня, а также уменьшает количество ДТП и преступлений в вечерние часы.
Именно поэтому «летнее» время еще называют Daylight Saving Time (DST) — «время, которое экономит дневной свет».
Противники перевода, в свою очередь, ссылаются на результаты исследований, свидетельствующие о негативном влиянии на здоровье людей.
Например, в странах, которые переводят часы, в момент перехода увеличивается количество инсультов и обращений на станцию скорой помощи.

Возможно осенью украинские депутаты примут решение по переводу стрелок часов, но обязательно найдутся как сторонники, так и противники этого решения.


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