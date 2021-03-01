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В Луганской области за сутки умерли 6 человек от осложнениий COVID-19

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 131 новый случай COVID-19 в области. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек.

Новые случаи коронавируса выявлены в городах Лисичанск - 27, Северодонецк - 34, Рубежное - 14, Беловодском районе - 11, Белокуракинском - 5, Кременском - 5, Марковском - 11, Меловском - 2, Новоайдарском - 2, Новопсковском - 5, Попаснянском - 1, Сватовском - 11, Станично-Луганском - 1, Старобельском - 1, Троицком - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 793 случаях.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 42-летняя женщина и 74-летний мужчина из Лисичанска; 75-летняя женщина и 81-летний мужчина из Северодонецка; 73-летний мужчина из Беловодского района; 74-летняя женщина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 512 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 марта (09:00) в Украине 1 614 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 31 461 летальный,  1 290 158 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 18 132 новых случая; умерли от осложнений - 326 человек.


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