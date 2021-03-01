Денис Шмыгаль приехал к Папе Римскому: обсудили недавнее обострение войны на Донбассе и здравоохранение

25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".

Также премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Папой Римским Франциском кризис системы здравоохранения в Украине и нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.