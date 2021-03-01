Паралимпиец Виктор Смирнов предлагает провести в Раде заседание, посвященное ВПО

Герой Украины Виктор Смирнов обратился к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с предложением встретиться и обговорить организацию в парламенте тематического дня, посвященного принятию законов для временно перемещенных лиц. Об этом говорится в его письме, тестом которого располагает «ОстроВ ».

Смирнов констатирует, что ВР игнорирует проблемы переселенцев и не принимает никаких законодательных актов, связанных с улучшением положения переселенцев, решением вопросов жилья для ВПЛ и пр.

«Накануне грустной годовщины — 7-летия с начала войны и оккупации Донбасса я как герой Украины и почетный гражданин Славянска и Донецка обращаюсь к Вам относительно личного приема для обсуждения вместе с переселенческой общественностью инициативы о проведении тематического дня переселенца в Верховной Раде для рассмотрения и принятия законопроектов, призванных улучшить ситуацию с защитой прав переселенцев, включая жилищные программы для переселенцев в проекты „Большое строительство“ и „Доступная ипотека“ и решить другие болезненные вопросы», — говорится в письме Героя Украины.

Виктор Смирнов — многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, многократный чемпион Мира и Европы по плаванию, Полный кавалер ордена «За мужество», кавалер ордена «За заслуги», Герой Украины, почётный гражданин города Славянска и города Донецка.