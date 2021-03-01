СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма ОО «Украинский Выбор» Медведчука

Следователи Службы безопасности Украины продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации «Украинский Выбор».

По словам пресс-службы СБУ, они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе.

Установлено, что участники ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время захвата полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.

Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций «Украинский выбора» в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор - право народа» к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым.

Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена).