В Луганской области представили трех глав райгосадминистраций

Во время коллегии облгосадминистрации глава Луганской ОГА представил новых руководителей районных государственных администраций.

В соответствии с указами Президента Украины Владимира Зеленского, председателем Северодонецкой РГА стал Роман Власенко, Счастьенской - Татьяна Новикова, Старобельской - Виталий Кононов.

В результате территориально-административной реформы на подконтрольной украинской власти территории Луганской области сформированы четыре района - Северодонецкий, Старобельский, Сватовский и Счастьенский.

Главы районов, которые были назначены Президентом, имеют большой опыт в сфере государственного управления.

В частности, Роман Власенко с 2010 года начал свою карьеру в государственной службе, дважды назначался председателем Попаснськои РГА. В 2016 году был назначен первым заместителем председателя Луганской ОГА.

Новоназначенная руководитель Счастьенской РГА также имеет опыт в управлении и на протяжении длительного времени возглавляла Новоайдарский район.

Виталий Кононов до назначения работал исполняющим обязанности председателя РГА в Старобельском районе.