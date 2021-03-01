В «Лекхим» обещают первые партии китайской вакцины CoronaVac уже 25 марта. Но без сертификата об эффективности

Первые партии заказанной Украиной китайской вакцины CoronaVac прибудут завтра, 25 марта, во второй половине дня. Об этом сообщает руководительница отдела маркетинга компании «Лекхим» Элеонору Мельник.

«Компания планирует забрать и доставит в Украину первую партию вакцин CoronaVac 25 марта. Мы ожидаем рейс во второй половине дня», — рассказала Мельник.

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech — это традиционная инактивированная вакцина на основе «убитого» вируса.

Компания Лекхим является посредником закупающим вакцину за бюджетные средства, выделеные МОЗ Украины. Цена вакцины составляет около 17 доларов за дозу, что делает ее одной из самых дорогих в мире.

По словам посредников из «Лекхим», исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет «хороший профиль безопасности» с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

В то же время в государственном предприятии «Медицинские закупки», которые являются заказчиком вакцин, сообщили, что по состоянию на 24 марта «Лекхим» не предоставил документов, необходимых для получения вакцины.

В частности, речь идет о сертификате качества серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о преквалификации ВОЗ или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран и тому подобное.

Такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупивли Украины» готово проверить и предоставить подтверждение или замечания к ним в пределах сроков, определенных договором«, — говорится в сообщении.

В «Медзакупивлях» пояснили, что поставщик также должен провести лабораторный анализ продукции ввозиться, который может длиться до 14 дней. Кроме этого, согласно условиям договора, эффективность вакцины должно быть не менее 70%.

ДП «Медзакупивли Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям Договора. Ответ от Минздрава Украины ожидается», — добавили в предприятии.

По информации «Медзакупивли», также поставщик также должен заплатить штраф в размере 7% от цены продукции, срок поставки которой нарушены — по условиям договора первая партия должна быть в Украине 6 марта.



