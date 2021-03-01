В Украине рекордная смертность от COVID-19 и отсутствие поставок вакцины

За прошедшие сутки в Луганской области 141 человек заболели COVID-19, 53 больных выздоровели, 1 человек умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 16662 случая COVID-19, от осложнений скончались 506 человек.

В Украине за 24 марта выявлено 16 669 случаев COVID-19, госпитализировали 4838 больных, умерли от осложнений 362 пациентов.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, это максимальное количество новых больных и умерших с начала пандемии в нашей стране.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту больных был осенью: в сутки 27 ноября 2020 зафиксировали 16 294 новых случаев заболевания.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1267, Одесской — 1235, Житомирской — 1136, Львовской — 1032 и Хмельницкой — 989 областях.

Одновременно с рекордной заболеваемостью в Украине полностью отсутствуют поставки вакцины от коронавируса. Купленные в у индийских производителей 500 тысяч доз почти закончились, а новых поставок не предвидится из-за бездеятельности правительства Зеленского.

При этом, вместо признания собственной некомпетентности и ответсвенности за смерти украинцев, у Зеленского придумывают оправдание в виде «антивакцинной кампании» умалчивая о заказчиках и отсутсвии контрактов на поставки вакцины от COVID-19.



