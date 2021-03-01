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Школьницы выкупили и передали в Музей значок, которым награждали исполнителей Голодомора

Вчера, 15:41 citynews.net.ua | Напечатать

Узнав о Голодоморе на уроке истории, школьницы продолжили исследовать тему дома с родителями. Марина узнала, что Музей Голодомора ищет экспонаты 1920-1930-х годов и решила найти семейные вещи, связанные с историей Голодомора. Однако они не сохранились. Тогда родители предложили отыскать ценные вещи в интернете, выкупить их и передать в Музей.

Как сообщили в пресс-службе Музея, именно так был обнаружен наградной знак «За всеобщую коллективизацию и ликвидацию кулака как класса», который изготавливали и использовали в СССР со второй половины 1920-х годов.

Таким значком награждали большевистских активистов, реализовывавших преступную политику коммунистического тоталитарного режима, участвуя в коллективизации и раскулачивании украинцев.

«Значок вручали як нагороду за те, що ці люди відбирали худобу та іншу їжу в українців. За такі погані вчинки була якась нагорода…», - говорит Ирина Шелегеда.

Кулаками, травя, называли зажиточных крестьян, которые умело организовали свое хозяйство. В 1929-1930-х годах к кулакам причисляли всех, кто сопротивлялся коллективизации или планам хлебозаготовок. Сталин лично провозгласил политику «ликвидации кулачества как класса».

«Я почула на уроці про Голодомор і не могла уявити, як таке могло статися: людям було нічого їсти. Мене це дуже вразило і я хочу, аби багато людей про це дізналося. Тато сказав, що якщо про Голодомор знатимуть, то таке більше не станеться з Україною», - рассказала Марина Шелегеда.

 

Платки, письма, вышивки или партийные билеты, бытовые вещи и фото 1920-1930-х годов - все это может стать экспонатом Музея Голодомора и рассказать о геноциде украинцев всему миру. Каждая вещь, которая имеет историю и память, - бесценна, и ее следует сохранить.

Если у вас сохранились вещи, связанные с Голодомором, расскажите о них, написав на почту: memoholodpress@gmail.com


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