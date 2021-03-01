В Луганской области ПЦР-тесты из Станицы Луганской перевозили просто в багажнике рейсового автобуса

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства и причины нарушения правил транспортировки ПЦР-тестов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 17 марта 2021 во время несения службы на блокпосту вблизи села Петропавловка Станично-Луганского района правоохранителями был остановлен автобус «Неоплан», следовавший из Станицы-Луганской в ​​Варшаву.

При осмотре автобуса в багажном отделении была обнаружена коробка с ПЦР-тестами, которые перевозились с нарушениями требований

стандартов медицинской помощи при COVID-19, утвержденного нормативными документами Министерства здравоохранения Украины.

Следственным отделом Счастьенский районного отдела полиции данный факт внесен в реестр по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений».

Досудебное расследование пока продолжается, под процессуальным руководством прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, на КПВВ в Станице Луганской ПЦР-тестирование на COVID-19 осуществляют представители двух фармкомпаний - Микротестлаб и Фармбиотест. Также кровь на ПЦР-анализ могли забирать государственные больницы при подозрении на коронавирус у пациентов. Кто именно перевозил тесты в багажнике автобусов полиция не уточнила.