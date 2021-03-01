В Луганской области во время весеннего призыва в армию планируют забрать 236 человек

В Луганской области идет весенний призыв на срочную военную службу. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Луганского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Вячеслав Суханов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Подготовка к весенней призывной кампании будет проходить с апреля по июнь в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Украины от 24 февраля 2021 № 71.

Планируется, что на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины по Луганской во время весеннего призыва отправятся 236 человек. Как и в прошлом году они пополнят подразделения Сухопутных войск ВСУ, Воздушных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и частей центрального подчинения.

Все призывники пройдут медицинский осмотр, психологическое тестирование и в обязательном порядке анализ острой респираторной болезни COVID-19.

Призыву на срочную военную службу подлежат граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и не достигших 27-летнего возраста.

«Ни один военнослужащий срочной военной службы не будет привлечен к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил», - отметил Вячеслав Суханов.

Первая торжественная отправка призывников на Луганщине состоится 8 апреля 2021 - в учебных центрах они будут получать военные профессии.