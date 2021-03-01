В Славянске со стрельбой из автомата ограбили пункт приема металлолома - ВИДЕО

23 марта в Славянске неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека в ногу. Полиция проводит операцию по установлению и задержанию злоумышленника.

Ограбление произошло около 7 утра.

Преступник с автоматом Калашникова под угрозой убийства забрал все имеющиеся в приемном пункте (вагончике) наличные деньги и телефоны сотрудников.

На выходе, столкнувшись с сотрудниками пункта, которые подъехали на автомобиле, он выстрелил. Один человек получил пулю в ногу. После чего преступник спокойно ушел.

Полиция проводит расследование. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Начато специальную полицейскую операцию.