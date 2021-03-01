В оккупированном Луганске десятки улиц сегодня будут без воды

Работающее на российских оккупантов предприятие «Лугансквода» назвало адреса, по которым 24 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии сообщили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам в Луганске:

Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 1-я Славянская, имени газеты «Луганская Правда», Курчатова, городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской крепости, Еременко;

Жовтневый район: улицы Мергельная, Лиховида, Галицкого, Пешкова, Клубная;

Каменнобродский район: улицы Текстильщиков, 5-я Линия;

Артемовский район: переулки 1-й Ленинский, 7-й Ленинский, улица Ленина;

Также проблемы с подачей воды ожидаются 24 марта в Ровеньках и Краснодоне, где изношенность водоводов составляет около 80% и еженедельно происходят аварии.