За прошедшие сутки в Луганской области 152 человек заболели COVID-19. В Украине - рекордная смертность

За прошедшие сутки в Луганской области 152 человек заболели COVID-19, 38 больных выздоровели, 1 человек в результате осложнений этого заболевания умер.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев заболевания было выявлено в городах Лисичанске и Северодонецке, а также приграничных с Россией Беловодском и Марковском районах

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 16521 заболевших COVID-19, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом - 505 человек.

В Украине за последние сутки заболели 14174 человек, выздоровели 7386, умерли 3342, болеют 272861 человек.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это максимальное число госпитализированных и умерших за сутки в Украине с начала пандемии. Предыдущий антирекорд летальных случаев был накануне - 333 в сутки 22 марта.

Больше всего случаев заболевания во вторник зарегистрировали в Киеве - 1300, Одесской - 1177, Хмельницкой - 994, Львовской - 939 и Киевской - 813 областях.