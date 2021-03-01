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За день жители Луганской области отдали мошенникам более 100 тысяч гривень

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

В течение суток в подразделения полиции Луганской области поступило 7 сообщений граждан, ставших жертвой мошенников. К традиционным схемам «Родственник в беде» и «Товар по предоплате» добавилась еще одна — жительница Станицы Луганской стала жертвой схемы «Займи деньги».
Женщине в мессенджер социальной сети «Facebook», от знакомого поступило сообщение от знакомого с просьбой одолжить ему деньги. Женщина перечислила на карточку АБ «Укргазбанк» 4000 грн, после чего позвонила знакомому, который сообщил, что средств от нее он не получал, а его аккаунт в сети «Facebook» взломан неизвестными, которые рассылают от его имени сообщения.

В пгт Марковка женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился ее двоюродным братом, который живет в РФ и сообщил, что он находится в больнице г. Днепр и ему нужны денежные средства для лечения. Женщина перечислила на банковскую карту АО «Приватбанк» деньги в сумме 5000 грн, после чего узнала что ее брат находится на территории РФ и с ним все в порядке.

В полицию г. Сватово обратился местный житель, который перечислил почти 50 тыс грн в качестве оплаты за 5 т аммиачной селитры.

Продавец телефону подтвердил, что получил указанные денежные средства и пообещал заявителю, что товар будет доставлен, однако заявитель товар не получил и денежные средства ему не возвращены.

В г. Попасная женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка «ПУМБ» и сообщил, что с ее банковской карты неизвестные лица пытались снять денежные средства и нужно сообщить все ее банковские реквизиты. Женщина предоставила указанную информацию и два кода подтверждения, поступивших ей на мобильный телефон, после чего с карточки заявителя были сняты денежные средства в сумме 2000 грн.

В г. Кременная женщине поступило смс-сообщение с текстом о необходимости пройти авторизацию, но заявительница на указанный номер не звонила. Впоследствии ей поступило сообщение о блокировке ее банковской карты, после чего она позвонила на номер горячей линии банка «ПУМБ» и сообщила оператору последние четыре цифры ее карты и цифры из смс-сообщения, после чего заявительнице поступило смс-сообщение о снятии средств с ее банковской карты в размере 7000 грн.

В г. Сватово женщина нашла в социальной сети «Facebook» объявления о продаже дров и перечислила на карточку АО «Универсал банк» 4500 грн в качестве оплаты однако дрова не получила.

В г. Рубежное мужу на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась его женой и сообщила, что попала в ДТП и на операцию нужны денежные средства в сумме 8000 долларов США, после чего она передала трубку якобы врачу-хирургу, который подтвердил, что срочно нужны деньги на операцию. Мужчина согласился и через несколько часов передал 56000 грн неизвестному мужчине, который пришел за деньгами. После чего пострадавший позвонил жене, которая сообщила, что с ней все в порядке и в ДТП она не попадала.

Уважаемые граждане !!! Запомните:

  • Проверяйте информацию перед тем, как пересылать или передавать деньги в качестве помощи!
  • При покупке товаров через интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа!
  • Никогда и никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт и коды с смс-сообщений! Это конфиденциальная информация!

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