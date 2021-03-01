ПриватБанк ввел лимит пополнения бизнес-карт для ФОПов

Поскольку все банки обязаны выполнять требования финансового мониторинга в части идентификации плательщиков согласно Закону Украины № 361-IX от 06.12.2019 и Постановлению НБУ № 65 от 16.05.2020, ПриватБанк устанавливает следующие правила пополнения бизнес-карт (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

При создании платежей через «Приват24 для бизнеса» или терминалы самообслуживания ПриватБанка на пополнение бизнес-карт на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.).

При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму более 30 тыс. грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, поскольку при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.

Таким образом, все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.