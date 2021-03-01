В Луганской области вместо групп риска решили вакцинировать чиновников ОГА

Чтобы собственным примером показать важность вакцинации от COVID-19 сотрудники Луганской облгосадминистрации 22 марта, в Северодонецке получили первую прививку вакциной Covishield/AstraZeneca.

В вакцинации приняли участие представители всех структурных подразделений ОГА. По информации врачей, случаев острых аллергических реакций среди привитых не было зафиксировано.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики вторую дозу вакцины необходимо ввести через двенадцать недель после первой.

Всю информацию о вакцинации от COVID-19 в Украине можно получить на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Записаться в очередь на вакцинацию можно на сайте или в мобильном приложении «Дія».

Ранее в Луганской области прививки получили несколько тысяч работников учреждений социальной сферы, медицинские работники, военные.



