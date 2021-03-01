В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность

За 22 марта в Луганской области лабораторно подтвержено 147 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 16 369 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 504 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксирована рекордная смертность от осложнений коронавируса - 333 человека умерли.

За 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8044 человека.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Киеве - 1050, Одесской - 1122, Львовской - 995, Харьковской - 843 и Киевской - 727 областях.

Летальных случаев всего в понедельник зафиксировали в Киеве - 32, в Донецкой - 30, Житомирской - 24, Львовской - 23, Винницкой - 20, Хмельницкой - 18, Ивано-Франковской и Киевской - по 16 областях.