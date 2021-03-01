» » В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность

В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

За 22 марта в Луганской области лабораторно подтвержено 147 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 16 369 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 504 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксирована рекордная смертность от осложнений коронавируса - 333 человека умерли.

За 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8044 человека.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Киеве - 1050, Одесской - 1122, Львовской - 995, Харьковской - 843 и Киевской - 727 областях. 

Летальных случаев всего в понедельник зафиксировали в Киеве - 32, в Донецкой - 30, Житомирской - 24, Львовской - 23, Винницкой - 20, Хмельницкой - 18, Ивано-Франковской и Киевской - по 16 областях.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:35

В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе

Сегодня, 15:04

За день жители Луганской области отдали мошенникам более 100 тысяч гривень

Сегодня, 13:57

ПриватБанк ввел лимит пополнения бизнес-карт для ФОПов

Сегодня, 13:53

В Луганской области вместо групп риска решили вакцинировать чиновников ОГА

Сегодня, 11:29

В Харьковской области задержали боевика террористической организации «ЛНР»

Сегодня, 10:12

Подтверждение оккупации: Российская партия намерена открыть свой офис в Донецке

Сегодня, 09:51

В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность

Сегодня, 09:44

Российские террористы обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области из тяжелых минометов

Вчера, 16:34

Жители прифронтовой зоны в Луганской и Донецкой областях могут получить финансовую поддержку от МОМ

Вчера, 14:37

В Кременной спасатели разрезали качели чтобы спасти 6-летнего ребенка

Вчера, 14:26

Задержавшего в Станице Луганской гражданку Украины боевика заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Вчера, 12:07

В Минздраве анонсировали начало вакцинации от COVID-19 людей старше 80 лет

Новости Украины:

Вчера, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

20-03-2021, 16:50

На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18-03-2021, 12:12

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

16-03-2021, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

15-03-2021, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

11-03-2021, 10:11

В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»

9-03-2021, 13:36

В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

9-03-2021, 13:02

Какие пасхальные наборы дарить коллегам по работе?

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня