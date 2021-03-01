Российские террористы обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области из тяжелых минометов

22 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций используя гранатометы различных систем.

В пригороде Тарамчук - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.