В Кременной спасатели разрезали качели чтобы спасти 6-летнего ребенка

В Кременной спасатели разрезали качели чтобы спасти 6-летнего ребенкаВчера, 14:37
Сегодня в 12:08 в Службу спасения позвонил прохожий и сообщил, что на детской площадке возле районного дома культуры города Кременная в качелях застрял ребенок.
Мальчик, гулял с друзьями, без родителей, плакал и звал на помощь.
Прибыв на место происшествия, спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, с помощью гидравлических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили ребенка.
Серьезных повреждений мальчик не получил, но все же он был отправлен каретой экстренной медицинской помощи в больницу.