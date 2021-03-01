В Кременной спасатели разрезали качели чтобы спасти 6-летнего ребенка

Сегодня в 12:08 в Службу спасения позвонил прохожий и сообщил, что на детской площадке возле районного дома культуры города Кременная в качелях застрял ребенок.

Мальчик, гулял с друзьями, без родителей, плакал и звал на помощь.

Прибыв на место происшествия, спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, с помощью гидравлических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили ребенка.

Серьезных повреждений мальчик не получил, но все же он был отправлен каретой экстренной медицинской помощи в больницу.