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В Минздраве анонсировали начало вакцинации от COVID-19 людей старше 80 лет

Вчера, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет. 

«Начиная с 29–30 марта мы планируем начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении «Дія» или через контакт-центр МЗ, или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки в отношении людей, старше 80, который надо вакцинировать», — об этом заявил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, таким образом, постепенно МЗ увеличивает охват, добавляет различные категории граждан для того, чтобы расширить процесс вакцинации.

По информации Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 111 000 человек, из них 2,7 тысячи прививок в сутки. Записались в очередь на вакцинацию почти 310000 Украинский.


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