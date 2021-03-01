В Луганской области за выходные выявили 40 случаев COVID-19

За прошедшие субботу-воскресенье в Луганской области выявили 40 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

В субботу наибольшее количество заболевших выявили в Лисичанске, а также Марковском, Кременском и Беловодском районах области.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 16222 случая COVID-19, умерли от осложнений - 502 человека.

За воскресенье 21 марта в Украине подтвердили диагноз COVID-19 у 7893 человек, госпитализированы 3026 человек, умерли от осложнений - 157.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской - 937, Одесской - 745, Житомирской - 580, Киевской - 557 и Винницкой - 513 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 554 256 человек, из них выздоровели 1 260 842 человека, умерли 30 098 больных.