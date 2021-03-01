Российские террористы обстреляли Водяное из минометов

21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов российские террористы обстреливали позиции украинских военных неподалеку Лебединского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Неподалеку Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.