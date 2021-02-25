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В Северодонецке презентуют истории детей - ровесников конфликта на Донбассе

Вчера, 17:47 citynews.net.ua | Напечатать

С 19 марта 2021 года в Северодонецке жители и гости города смогут посетить фотовыставку Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине «Глаза, которые не видели мирного неба».

Более 50 снимков, которые помогают рассказать истории детей, рожденных в начале конфликта на Донбассе и выросших в населенных пунктах вдоль линии разграничения, были сделаны в населенных пунктах вдоль линии разграничения. 40 из них можно увидеть в торговом центре «Амстор». Материалы выставки доступны он-лайн.

К сожалению немало школ, детских садов и других учебных заведений на Востоке Украины пострадали от военного конфликта, некоторые из них были повреждены в следствие обстрелов. Свыше шести лет образовательные учреждения, дети и учителя на этой территории страдают от последствий боевых действий.

В этом году большинство из этих детей впервые пошли в школы и обучаются в учреждениях, находящихся на линии разграничения. Это поколение не знает, какой может быть мирная жизнь в их селах и городах.

Цель этого мероприятия – обратить внимание общественности на проблемы доступа к образованию в зоне конфликта.

Посещение выставки являеется бесплатным. Время работы выставки ежедневно с 9:00 до 17:00. В это время в зоне экспозиции работают волонтеры Общества Красного Креста Украины, предоставляя информацию посетителям.

В рамках более широкой концепции «Доступ к образованию» украинская делегация МККК внедрила программу «Безопасные школы», которая реализуется по обе стороны от линии разграничения. МККК стремится улучшить безопасность школ и детских садов, а также помогает создать дружественную атмосферу для детей. Программа «Безопасные школы» также направлена на повышение информированности учащихся и учителей о рисках, усовершенствовании процедур эвакуации, повышение психологической устойчивости детей и взрослых.

Деятельность, которая проводится в рамках программы «Безопасные школы», непосредственно отвечает потребностям детей, которые проживают в зоне конфликта, и тех, кто о них заботится. Программа включает интерактивные занятия по минной безопасности, предоставление социально-психологической поддержки педагогам, распространение обучающих материалов, улучшение безопасности зданий воспитаельно-образовательных учреждений, ремонт и восстановление образовательной инфраструктуры, улучшение условий в помещениях шольных кухонь, создание безопасных игровых площадок, предоставление игрового и спортивного оборудования, обучение оказанию первой помощи и обеспечение образовательных учреждений необходимыми для этого наборами.


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