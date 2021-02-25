На КПВВ «Станица Луганская» поступили бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

На КПВВ «Станица Луганская» поступили бесплатные экспресс-тесты для выявления коронавируса. Люди ждали этого почти два месяца. Как сообщали мониторы БФ «Право на захист», состоянию на 12:30 тестирование осуществили 24 лицам.

Координатор по адвокации БФ «Право на захист» Элина Шишкина рассказывает: «Вопрос о наличии экспресс-тестов на КПВВ «Станица Луганская» мы ставили еще в конце февраля. Тогда стало известно, что их закупило МЗ и распределило в регионы, в том числе и в Луганскую область.

Дальнейшее распределения в пределах области было компетенцией Луганской ОГА. Но на КПВВ тесты так и не поступили, поэтому еще 4 марта совместно с коалицией общественных организаций, которые занимаются правами пострадавших от вооруженного конфликта, мы направили коллективное письменное обращение к Луганской ОГА и Минреинтеграции, в котором отметили эту тему.

Ведь лица, приезжающие с неподконтрольной территории, не могли пройти экспресс-тест сразу на КПВВ и вынуждены были платить деньги за тестирование частным лабораториям. Мы рады, что эту проблему удалось решить».

По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек. Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории.

Напомним — ответственность за то, что люди пересекающие КПВВ в Станице Луганской платили двум частным компаниям лежит персонально на главе Луганской ОГА Сергее Гайдае.

КПВВ в Крыму и в Донецкой области были своевременно оборудованы лабораториями для проведения экспресс-тестов, а единственный КПВВ в Луганской области - нет.