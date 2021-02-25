В Луганской области еще пятеро граждан получат компенсацию за разрушенное жилье

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Луганской области, приняла решение о предоставлении денежной компенсации и включения в обобщенный список 5 пострадавших, которые являются владельцами 5 объектов разрушенного жилья.

Два разрушенных объекта находятся в городе Лисичанск, два - в поселке Станица Луганская, один - в городе Попасная.

По результатам заседания 5 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 1 350 000 гривень, что в среднем составляет 270 000 гривень на разрушенный объект. Также по пяти объектам комиссией отложено принятие решения.

Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья - Минреинтеграции уже разработало законопроект «О государственной политике переходного периода», который передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти, ученым и специалистам - всего более 160 респондентов.

После получения обобщенного списке пострадавших, Минреинтеграции осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения области, в течение пяти рабочих дней с момента поступления средств на счет, выплатит их пострадавшим.