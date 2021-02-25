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Полиция Луганской области расследует возможную коррупцию при ремонте дорог на основе информации из Телеграмм

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полиция нашла «обстоятельства злоупотребления служебным положением» со стороны должностных лиц горсовета в Телеграмм. Возможно чиновники договаривались об «откате» за ремон дорог.

Как сообщила пресс-служба полиции, во время мониторинга интернет-сети в мессенджере Telegram была обнаружена информация о возможном злоупотреблении своими полномочиями должностным лицом одного из городских советов области, которая согласовывает с одним человеком контрагента осуществление текущего ремонта автомобильных дорог в городе.

Учитывая, что в открытых источниках опубликованы сведения о стоимости осуществления таких работ, которая подпадает под действие Закона Украины «О публичных закупках», а именно указывает на обязательность проведения должностными лицами горсовета независимого аукциона для определения наиболее экономически выгодного предложения и физического или юридического лица, которые будет выполнять такие работы.

Полиция подозревает что чиновники, вопреки интересам государства при распределении бюджетных средств, намерены отдать предпочтение определенному контрагенту для осуществления указанных работ.


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