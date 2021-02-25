СБУ обнаружила в Луганской области три тайника с боеприпасами российских террористов

СБУ обнаружила в Луганской области три тайника с боеприпасами российских террористовСегодня, 11:11
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области три тайника, которые принадлежали участникам незаконных вооруженных формирований.
Среди изъятого: боевые элементы реактивной системы залпового огня «Смерч» и более 30 кг взрывчатых веществ.
Проверяется информация об организации одного из схронов диверсионно-разведывательной группой боевиков, возможно причастной к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.
В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, сотрудники СБУ обнаружили:
- 7 боевых элементов реактивной системы залпового огня «Смерч», которые содержат майже10 кг гексогена;
- 12 гранат РГД-5 и Ф-1.
По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.
С другом тайнике, который был вмурованный в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички того же района, изъято:
- 20 кг тротила;
- взрыватель;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 боевых гранат;
- 3 гранатометные выстрелы;
- более 200 патронов.
Еще в одном тайнике, найденном в лесополосе вблизи предприятия в городе Рубежном, находилось:
- 6 противотанковых гранат РПГ-26;
- 9 тротиловых шашек общим весом 2 кг
- 3 противопехотные мины МОН-50;
- 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 1 упаковка пластида;
- капсюль-детонаторы;
- осветительные ракеты.
Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Обезвреживание средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.