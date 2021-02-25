СБУ обнаружила в Луганской области три тайника с боеприпасами российских террористов

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области три тайника, которые принадлежали участникам незаконных вооруженных формирований.

Среди изъятого: боевые элементы реактивной системы залпового огня «Смерч» и более 30 кг взрывчатых веществ.

Проверяется информация об организации одного из схронов диверсионно-разведывательной группой боевиков, возможно причастной к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.

В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, сотрудники СБУ обнаружили:

7 боевых элементов реактивной системы залпового огня «Смерч», которые содержат майже10 кг гексогена;

12 гранат РГД-5 и Ф-1.

По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.

С другом тайнике, который был вмурованный в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички того же района, изъято:

20 кг тротила;

взрыватель;

гранатомет РПГ-22;

5 боевых гранат;

3 гранатометные выстрелы;

более 200 патронов.

Еще в одном тайнике, найденном в лесополосе вблизи предприятия в городе Рубежном, находилось:

6 противотанковых гранат РПГ-26;

9 тротиловых шашек общим весом 2 кг

3 противопехотные мины МОН-50;

43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;

1 упаковка пластида;

капсюль-детонаторы;

осветительные ракеты.

Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Обезвреживание средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.