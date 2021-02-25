Марковская громада получила мобильный ЦНАП от Европейского Союза

В Киеве Представители Европейского Союза и Правительства Украины передали ключи от четырех мобильных ЦНАП (Центров оказания административных услуг) руководителям местных громад Украины.

Мобильные ЦНАП созданные при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и будут предоставлять админуслуги более чем 125 000 жителям Марковской громады Луганской области, Немировской громады Винницкой области, Подволочиской громады Тернопольской области и Лозовской громады Харьковской области.

Это специальный автомобиль, оборудованный для двух администраторов и трех посетителей, работающий в формате полноценного офиса ЦНАП предоставляет услуги в формате «единого окна» тем, кто не может получить услугу в стационарном ЦНАП или онлайн.

«ЦНАП на колесах» оборудован мобильным чемоданом для получения услуг на дому, оснащен пандусом, кондиционером и системой обогрева, видеонаблюдением, необходимой офисной техникой и POS-терминалом.

Программа «U-LEAD с Европой» также предоставила институциональную поддержку в модернизации основного офиса ЦНАП для всех четырех громад, и поддержку в создании 10 удаленных рабочих мест администраторов и территориального подразделения ЦНАП.