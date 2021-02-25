В Луганской области за сутки 147 заболевших COVID-19

За 18 марта в Луганской области лабораторно подтвердили 147 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 16067 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 499 человек.

В Украине увеличивается количество заболевших коронавирусом - за прошедшие сутки диагностировали 15850 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализировали 4444 человека, зафиксировано 262 смерти, выздоровели 4592 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1210, Львовской - 1140, Киевской - 1134, Харьковской - 1085 и Винницкой - 948 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 519 926 человек, выздоровели 1 248 782, умерли 29 515 - человек.