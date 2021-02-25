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В оккупированном Луганске угрожают «национализировать» дома за нескошенную траву

Сегодня, 13:39 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Луганске решили объявлять бесхозными дома, возле которых не косится трава. По мнению представителя ТКГ по Донбассу Сергея Гармаша, это «хороший» повод отобрать недвижимость у вынужденных переселенцев.

Соответствующие объявления расклеены в пригородах Луганска - поселках Юбилейном и Александровске, а также близлежащих селах - Лобачево, Николаевка, Пионерское.

 

В случае наличия нескошенной травы у домов и на земельных учатсках, российские террористы угрожают объявить такие земли бесхозными и отобрать их у собственников.



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