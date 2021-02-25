В оккупированном Луганске угрожают «национализировать» дома за нескошенную траву

В оккупированном Луганске решили объявлять бесхозными дома, возле которых не косится трава. По мнению представителя ТКГ по Донбассу Сергея Гармаша, это «хороший» повод отобрать недвижимость у вынужденных переселенцев.

Соответствующие объявления расклеены в пригородах Луганска - поселках Юбилейном и Александровске, а также близлежащих селах - Лобачево, Николаевка, Пионерское.

В случае наличия нескошенной травы у домов и на земельных учатсках, российские террористы угрожают объявить такие земли бесхозными и отобрать их у собственников.



