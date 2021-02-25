В Луганской области за сутки 74 заболевших COVID-19 и один умерший

За 17 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Наибольшее количество новых случаев фиксируют в городах Северодонецк и Лисичанск.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 15920 заболевших. От осложнений скончались 498 жителей области.

С начала вакцинации в Луганской области получили прививку от коронавируса 3580 человек.

За сутки 17 марта в Украине подтвердили 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в больницы госпитализированы 4376 человек, умерли 267 больных, выздоровели 6514 человек.

Как отметили в Министерстве охраны здоровья, за прошедшие сутки резко возросло количество новых случаев - 16 марта было выявлено 11 833 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Житомирской области - 1398, Киеве и Львовской области - по 1092, Одесской - 997, Хмельницкой - 800, Винницкой - 751, Харьковской - 732 областях.