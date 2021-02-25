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В Северодонецке СБУ выявила канал незаконной легализации иностранцев в Украине

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

 Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине.

Дельцы обустроили подпольную мастерскую для изготовления поддельных документов.

По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины.

Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили:

  • оборудование для изготовления фальшивых документов;
  • поддельные бланки и справки из вуза;
  • 90 печатей и штампов фиктивных структур;
  • банковские карты;
  • наличные, вероятно полученную преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

 

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.


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