В Северодонецке СБУ выявила канал незаконной легализации иностранцев в Украине

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине.

Дельцы обустроили подпольную мастерскую для изготовления поддельных документов.

По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины.

Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили:

оборудование для изготовления фальшивых документов;

поддельные бланки и справки из вуза;

90 печатей и штампов фиктивных структур;

банковские карты;

наличные, вероятно полученную преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.