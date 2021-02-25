В Северодонецке СБУ выявила канал незаконной легализации иностранцев в Украине

В Северодонецке СБУ выявила канал незаконной легализации иностранцев в УкраинеСегодня, 14:26
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине.
Дельцы обустроили подпольную мастерскую для изготовления поддельных документов.
По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины.
Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.
Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.
Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили:
- оборудование для изготовления фальшивых документов;
- поддельные бланки и справки из вуза;
- 90 печатей и штампов фиктивных структур;
- банковские карты;
- наличные, вероятно полученную преступным путем.
Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.
В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.