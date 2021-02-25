В оккупированном Луганске более 10 тысяч квартир и 14 школ остались без отопления из-за аварии

Работники «Луганскгаза» устраняют последствия аварии, в результате которой без теплоснабжения остались 13,5 тысяч абонентов в восточной части оккупированного Луганска.

В результате порыва, произошедшего 16 марта 2021 года на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова города Луганск, от системы теплоснабжения было временно отключено более 13,5 тысяч квартир.

Подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений.

По предварительным данным технические работы планируется завершить в течение дня.

