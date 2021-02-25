Россия планирует обеспечить голосование на выборах в Госдуму жителей оккупированных Луганска и Донецка

Жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», получивших российские паспорта, планируют допустить к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ, которые намечены на осень 2021 года. Об этом заявил председатель думского комитета «по делам СНГ и евразийской интеграции» Леонид Калашников, — сообщает «Радио Свобода» .

Калашников заявил, что жители оккупированного Донбасса «вместе с российскими паспортами приобрели все права граждан РФ, среди которых — возможность волеизъявления на выборах».

Чиновник добавил, что в данный момент ЦИК России «обдумывает», как это волеизъявление обеспечить технически. Среди рассматриваемых вариантов — голосование жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» на территории российских городов, граничащих с оккупированным Россией Донбассом.