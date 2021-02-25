В Луганской области пытались украсть систему орошения прямо на линии фронта

В Луганской области полицейские расследуют обстоятельства незаконного выкапывания труб системы сращивания на территории Станицы Луганской.

В полицию Станицы Луганской поступили сообщения о том, что в селе Болотенное Счастьенского района неизвестные лица выкапывают трубы системы орошения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задокументировали данные факты и изъяли экскаватор, которым человек выкапывал трубы.

По данным фактам следователями открыто два уголовных производства в рамках которых следователям и оперативникам предстоит установить инициатора проведения данных работ, владельца экскаватора и все обстоятельства произошедшего.

Сейчас следователи вышли с ходатайством в прокуратуру для поддержания в суде ходатайство о наложении ареста на удаленный транспортное средство.

Полиция обращается с просьбой к гражданам - если вы владеете информацией о лицах, которые являются организаторами проведения работ по уничтожению системы орошения в с. Болотенне Счастьенский района, позвонить по телефону «102».