В Луганской области за сутки 110 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 16 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерли 3 человека.

Наибольшее количество новых случаев фиксируют в городах Северодонецк и Лисичанск.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 15846 заболевших. От осложнений скончались 497 жителей области.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 11 833 новых случая COVID-19, госпитализировали 4887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5467 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1121, Львовской - 884, Одесской - 883, Винницкой - 750 и Харьковской - 750 областях.