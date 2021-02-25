16 марта российские террористы 9 раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области - ранен один военный

16 марта российские террористы 9 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела, боевую травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мз ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединское российские террористы обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.