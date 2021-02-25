Против мэра Кременной Владимира Струка подано заявление в СБУ за организацию и поддержку захвата власти России на территории Украины

Против мэра Кременной Владимира Струка, бывшего нардепа от Партии регионов, подано заявление в СБУ, по ст.109, ст.110, ст.111 УК Украины, за организацию и поддержку захвата власти России на территории Украины в 2014 году.

По мнению Дмитрия Снегирева, экс-нардеп Владимир Струк участвовал в заседании по незаконной передаче власти в Луганской области так называемому народному губернатору Болотову, а также создавал и поддерживал незаконные вооруженные формирования в Лутугино и поселке Юбилейном.

Как мы сообщали ранее, СБУ под руководством ближайшего друга Зеленского Ивана Баканова, не нашло в действиях и словах Владимира Струка состава преступления.

Также предприятие подконтрольное Струку выпускает на заводе Пинта пиво под название Московское.

Стоит отметить, что это пиво выпускается уже более 10 лет, но в настоящее время упаковки этого пива украшены флагами напавшей на Украину и оккупировавшей часть территории России.