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Российская сторона привела на заседание ТКГ по Донбассу осужденную в Украине террористку и убийцу

Сегодня, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам никакого демарша не было, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной «экспертку» Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие «участники» делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла.
Поскольку посол Морель, заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы.
Также, актуальным остается и участие приглашенных приглашенными РФ из Луганска в отдельном окне, на что украинская сторона не давала своего согласия.
К сожалению, как бы за скобками остается сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ, хотя в пункте 13 Минского комплекса мер, четко написано, что рабочие группы отображают состав ТКГ. Надеюсь, что завтра на ТКГ Леонид Макарович поднимет и этот вопрос.
Тем более, что посол Морель обосновывает их участие «устоявшейся практикой», которая устоялась, потому что «полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит». Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ «наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины». Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ…
На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит — видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него.
Кстати, нужно отметить, что это уже новинка. Если раньше, на все наши вопросы «отмазкой» был Горбулин, который, якобы, ввел практику «не интересоваться статусом участников переговоров», то теперь отцом нарушений Трехстороннего минского формата и минских документов объявлен еще и Кравчук… В общем, завтра Леониду Макаровичу будет о чем поговорить с Грау и Грызловым.


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