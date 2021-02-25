В Луганской области начали работу пять окружных прокуратур

С 15 марта 2021 в Луганской области начали свою работу пять окружных прокуратур. В обновленных ведомствах работают местные прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.

Кроме того, согласно перечню и территориальной юрисдикции окружных прокуратур, определенных приказом Генерального прокурора, четыре окружные прокуратуры в системе органов прокуратуры Луганской области сейчас находятся на временно оккупированной территории.

При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения в пределах области в первую очередь учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий, в том числе непосредственную связь с судебной системой и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, объем нагрузки на прокуроров, население административно-территориальных единиц.

Вчера руководитель Луганской областной прокуратуры Николай Прибига представил коллективам Лисичанской, Счастьенской и Сватовской окружных прокуратур их руководителей.

Приказом руководителям Луганской областной прокуратуры руководителем Лисичанской окружной прокуратуры назначен Александр Онуфриенко, руководителем Счастьенской окружной прокуратуры - Виктор Бутенко, руководителем Сватовской окружной прокуратуры - Павла Якушенко.



